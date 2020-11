Guida autonoma: in auto per la prima sperimentazione in Sardegna

La guida dei veicoli sarà sempre più smart e autonoma. Sulla strada statale 199 Sassari-Olbia, in Sardegna, su una tratta di 7 chilometri di prossima apertura al traffico, è andata in scena la prima sperimentazione di guida autonoma di Anas e VisLab Ambarella. Siamo al livello 3 di guida autonoma: l'auto è in grado di gestire la guida in condizioni ordinarie, accelerando, frenando e dando la direzione alla vettura. Il guidatore interviene solo in caso di problemi. La completa automazione dovrebbe essere raggiunta nel 2030 centrando l'obiettivo del livello 5.PER APPROFONDIRE: