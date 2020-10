Guerriglia Roma, Raggi: ferma condanna, basta soffiare sul fuoco

Roma, 28 ott. (askanews) - "Ieri sera abbiamo avuto di fatto dei vandali che hanno messo a ferro e fuoco una parte della nostra città - ha detto in una conferenza stampa di presentazione del progetto "Il Volo - Tributo a Ennio Morricone - mi sento di condannare con fermezza queste violenze. In questo momento di crisi e di grandi difficoltà che sta mettendo in ginocchio famiglie, persone, commercianti, non abbiamo bisogno di qualcuno che soffi sul fuoco e cerchi in qualche modo di destabilizzare ulteriormente una situazione già critica e a cui si sta cercando di dare delle risposte concrete. Condanna assolutamente ferma per questi anni e un sostegno concreto a tutti quei commercianti che in questo momento, insieme a noi e al governo, stanno cercando le soluzioni migliori e possibili per far fronte a questa crisi".