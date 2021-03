Guerini incontra Borrell: Mediterraneo allargato area prioritaria

Milano, 19 mar. (askanews) - "Il Mediterraneo allargato è un'area prioritaria per tutta l'Europa. È necessario convergere risorse e capacità perché l'instabilità di diversi Stati diviene terreno fertile per il terrorismo, l'immigrazione illegale e le minacce sulle rotte marittime": così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante l'incontro a Roma con l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vice Presidente della Commissione Europea, Josep Borrell.

Durante la discussione sulle operazioni dell'Unione Europea è stato sottolineato il ruolo di primo piano svolto dall'Italia in EUNAVFORMED Irini ed Eutm Somalia e del rilevante contributo anche in altre missioni e operazioni militari e civili.

Il Sahel, infatti, "rappresenta un'area di sempre maggiore rilevanza strategica per l'Europa - ha affermato Guerini - e l'Italia è impegnata sia con una missione bilaterale in Niger, la Misin, sia con un contributo significativo alla Task Force Takuba, per il contrasto al terrorismo e ai fenomeni di matrice jihadista nell'area tri-frontaliera di Mali, Niger e Burkina Faso".