Gualtieri a Telefisco: «Iva e detrazioni nel cantiere della riforma Irpef» 30 gennaio 2020

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini in occasione di Telefisco 2020, traccia quelle che potranno essere le linee guida della riforma del governo. E annuncia un emendamento al Milleproroghe per stanziare fondi aggiuntivi per il personale delle Entrate. Telefisco,l'appuntamento annuale del Sole 24 Ore coinvolge decine di migliaia di professionisti in 175 sedi per studiare le ricadute pratiche delle novità fiscali