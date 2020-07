Gualtieri: proroga Cig, smart working e incentivi all'occupazione

Roma, 28 lug. (askanews) - All'esame del governo ci sono interventi per sostenere la crescita, il mercato del lavoro e favorire la ripartenza post-Covid-19 ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione in Parlamento, anticipando alcune misure che saranno nel decreto agosto.

"Il governo - ha detto il ministro - ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la Cig introducendo misure di sostegno dell'occupazione con la proroga di 18 settimane della Cig" e incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Il governo ha allo studio una deroga alle norme sui contratti a termine e la proroga delle procedure semplificate per lo smart working nel settore privato".

Gualtieri ha chiarito, inoltre, che sono previsti fondi per gli enti locali, la scuola e settori particolarmente colpiti come automotive e turismo e ha assicurato che non ci sarà alcuna patrimoniale sugli immobili.