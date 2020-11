Gualtieri: ok a riforma Mes non implica la decisione di usarlo

Milano, 30 nov. (askanews) - Nessun veto da parte dell'Italia alla riforma del Mes. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in una audizione alle Camere, in vista dell'Eurogruppo. Secondo il ministro infatti "l'accordo sulla riforma avrà un impatto positivo sui mercati". Tutte queste decisioni, però, ha sottolineato, non riguardano la scelta di usare o meno il cosiddetto "fondo salva stati".

"Tutto questo processo riguarda la riforma del Mes, l'introduzione anticipata del common backstop e la decisione sullo stato di salute di rischio delle banche europee; tutte queste decisioni non investono in alcun modo l'utilizzo del Mes, la riforma del Mes è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Mes sanitario dell'Italia. Su tale decisione esistono posizioni diverse del parlamento e della stessa maggioranza e ogni decisone a riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza approvata dal Parlamento".

Ma le sue parole sono state accolte come una apertura all'uso del Mes dal M5S, che ha invece subito ribadito la sua contrarietà.