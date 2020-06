Grossisti camaleonti per superare la crisi di Rosalba Reggio 16 giugno 2020

Il coronavirus ha messo in ginocchio molti settori. Tra questi, certamente l'abbigliamento: due mesi di fermo e adesso tanta paura a spendere nei consumatori per colpa delle incertezze sul futuro. Ma come si stanno organizzando le aziende? Come stanno cercando di far ripartire il mercato e quali cambiamenti nei modelli di business? Il viaggio del Sole 24 Ore nell'Italia che riparte, fa oggi una sosta in uno showroom di abbigliamento all'ingrosso, Spazio Romanelli. L'intervista all'amministratore, Emilio Alberto Romanelli