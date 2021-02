Grillo: «Credevo Draghi un banchiere di Dio, ma è un grillino»

«Io mi aspettavo il banchiere di Dio, invece è un grillino, mi ha detto “io vorrei iscrivermi...». Lo dice con una battuta Beppe Grillo in un video, spiegando di aver proposto a Mario Draghi il ministero della transizione ecologica-sostenibile. «La questione è se questa persona è sincera, finge o non finge...io aspetterei che questa persona faccia le dichiarazioni che ha fatto a noi in modo pubblico», ha detto ancora Grillo. L'annunciato voto sulla piattaforma Rousseau, che avrebbe dovuto esprimersi sull'appoggio o meno al nascente governo Draghi, è stato infatti momentaneamente sospeso. «Draghi ha detto che il reddito di cittadinanza è una grande idea e che ci vuole nella pandemia, che noi abbiamo cambiato la politica italiana e che ha abbiamo fatto un miracolo», ha aggiunto l'ex comico.Per approfondire: