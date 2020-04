Gregorio De Felice: "L'Italia dovrebbe usare il Mes" di Monica D'Ascenzo 17 aprile 2020

Il Mes porterebbe 36 milioni nelle casse italiane da usare per investimenti nella sanità, senza condizioni. Il capo economista di Intesa Sanpaolo ritiene che sia un'occasione per l'Italia da non perdere. Sulle previsioni per il Pil italiano 2020 non partecipa alla ridda di cifre, ma sottolinea che l'istituto stima che l'Italia stia perdendo 14-14 miliardi di euro di Pil per ogni settimana di lockdown, pari allo 0,7%.