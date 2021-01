Gregoretti, Salvini: sta emergendo che ho protetto l'Italia

Roma, 28 gen. (askanews) - "Sono molto soddisfatto perché sta emergendo che ho protetto l'Italia e gli italiani da ministro, ora spero che finisca presto questo teatrino della compravendita di senatori tra Conte e Renzi per tornare a proteggere gli italiani. Spero che possano esprimersi quanto prima o che il centrodestra torni protagonista, anche all'opposizione abbiamo dimostrato buonsenso. Non si può andare più avanti così, abbiamo voglia di fare e aiutare". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'udienza preliminare per il caso Gregoretti.

"Ringrazio il giudice che ho trovato sulla mia strada, nel giorno dei Palamara che svelano il volto peggiore della magistratura politicizzata ho trovato un giudice che ha capito, approfondito e compreso, fortunatamente quando ci occuperemo di giustizia potremo contare sulla collaborazione anche di tanti uomini di legge per bene".