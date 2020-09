Greenpeace presenta "2020 - odissea della mobilità"

Milano, 15 set. (askanews) - In occasione della settimana della mobilità, Greenpeace Italia lancia oggi "2020 - Odissea della mobilità", video che con amara ironia mette in evidenza le difficoltà che vive quotidianamente chi cerca di muoversi all interno della propria città affidandosi ad alternative più sostenibili come bici, sharing, trasporto pubblico locale. Per evitare di utilizzare l auto e alimentare traffico e inquinamento. Il 55 per cento della popolazione globale vive in aree urbane, e questo numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Per questo, per Greenpeace, se vogliamo ricostruire dalle macerie della pandemia un mondo più sano, verde e di pace dobbiamo ricominciare ripensando le città.