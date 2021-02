Green new deal: successi e battaglie ancora da vincere 03 febbraio 2021

Il mondo si interroga da decenni sulla sostenibilità dei nostri modelli di consumo e di produzione, sulla scarsità delle risorse naturali e sulla spinta dei consumi che arriva dai Paesi emergenti e mette in discussione gli equilibri precedenti. Quanto e come la pandemia da coronavirus ha fatto crescere la consapevolezza di quanto sia indispensabile un new green deal? Quali sono le emergenze e i problemi da affrontare in via prioritaria? Quali le opportunità per le imprese? Economia circolare, re-shoring, investimenti green e competenze. Se ne parlerà in diretta sul sito e sui social del Sole 24 Ore, mercoledì 3 febbraio alle 12,30, con Stefano Pogutz, docente di Economia gestionale delle imprese e sostenibilità d'impresa all'Università Bocconi di Milano.