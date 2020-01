Green new deal, Sassoli: le tre sfide per un’economia a misura d’uomo

Il New Green Deal non è una scatola vuota: ci sono 50 provvedimenti legislativi che avranno un impatto concreto sulla vita dei cittadini europei. Ne parliamo con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli alla presentazione del 'Manifesto di Assisi' contro la crisi climatica. Sassoli ha sottolineato che è necessario sviluppare un nuovo modello sociale, fondato sulla lotta al cambiamento climatico, per un'economia sostenibile.