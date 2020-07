Gradimento dei sindaci: Decaro batte tutti, forte crescita per Gori e Bucci

Nell'edizione 2020 del Governance Poll, indagine condotta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, trionfa il sindaco di Bari Antonio Decaro, seguito dal primo cittadino di Bari Cateno De Luca e da quello di Bergamo Giorgio Gori. Il sondaggio è stato condotto dal 5 al 30 giugno 2020 su un campione di mille elettori in ogni Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. La domanda posta: "Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. Se ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco?".