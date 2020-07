Gradimento dei governatori: la gestione del coronavirus premia Zaia

Nell'edizione 2020 del Governance Poll, indagine condotta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, trionfa il governator e del Veneto Luca Zaia. Nel gradimento il governatore del Veneto, eletto nel 2018, cresce del 19,9%. En Plein del centrodestra con i 4 governatori più graditi. Il sondaggio è stato condotto dal 5 al 30 giugno 2020 su un campione di mille elettori in ogni Regione, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. La domanda posta: “Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del presidente della regione. Se ci fossero le elezioni regionali lei voterebbe a favore o contro l'attuale presidente della regione?”.