Governo,Lonardo: Meloni usò aereo Scilipoti,ci faccia il piacere!

Roma, 19 gen. (askanews) - "Quanto all'onorevole Meloni, che ieri con fare plateale alla Camera ha parlato con disprezzo di una linea aerea della famiglia Mastella, voglio ricordarle, che con ipocrisia se n'è dimenticata, e voglio dirlo a quest'aula oltre che agli italiani, l'onorevole Meloni utilizzò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino di ministro nel governo Berlusconi: così la ex senatrice di Forza Italia, da tempo nel gruppo Misto, nel suo intervento al Senato, ha replicato a Giorgia Meloni che ieri alla Camera ha parlato di "Mastella Airlines".

"Non lo dimentichiamo che resse dopo il duello con Fini solo grazie all'apporto di Scilipoti - ha proseguito Lonardo - incredibile dimenticanza per una donna senza macchia, che fa della moralità la sua ipocrita battaglia. Meloni fece il ministro grazie a Scilipoti. Perché non ebbe crisi di coscienza, perché non fece l'eroina dicendo no ai voti che arrivavano dall'altra parte, perché non si è vergognata di volare con la linea aerea di Scilipoti, anzi saremmo curiosi di sapere come si stava sull'areolinea di Scilipoti. Che doppiezza morale, ma ci faccia il piacere!".

"Mi sento responsabile costruttrice e darò il mio

voto al governo europeista del presidente Conte, grazie presidente", ha poi annunciato Lonardo in aula al Senato durante il dibattito sulla crisi di governo.