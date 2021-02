Governo, Zingaretti ringrazia Conte e rilancia alleanza Pd-Leu-5s

Roma, 3 feb. (askanews) - Nicola Zingaretti ha ringraziato Giuseppe Conte perché "ha guidato il Paese in un momento drammatico" e ha annunciato la volontà di portare avanti l'alleanza Pd-Leu-M5s.

"Se posso innanzitutto voglio dire grazie a Giuseppe Conte. Va detto, anche in una giornata come questa, perché credo che

Conte abbia guidato un governo e l'Italia in uno dei momenti più

drammatici della storia italiana del dopoguerra. Noi con lui e con gli alleati di governo abbiamo tentato di farlo al meglio e penso anche con grandi risultati, ha esordito nel corso di una diretta con Radio Immagina.

"Fare di tutto per non liquidare un patrimonio unitario costruito in questi mesi, che io credo fosse il vero obiettivo di Italia Viva, distruggere e colpire un patrimonio unitario rappresentato da Pd, 5S, Leu, nel Parlamento da altre forze che si sono organizzate", ha aggiunto.

"Credo che non dobbiamo buttare a mare questo patrimonio. Mai più pochi e soli come nel 2018 o isolati come nel 2019 e dico invece uniti e unitari, perché le forze migliori della società italiana si organizzino e si aggreghino e organizzino un fronte che conil Pd sia una credibile alternativa. Per questo ci incongrermo nelle prossime ore con Leu e il M5s per un confronto e uno scambio di opionioni su quello che sta succedendo e per dire all'Italia che comunque vogliamo preservare questo patrimonio unitario che sarà utile alla nostra democrazia", ha concluso.