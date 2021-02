Governo, Zingaretti: fase nuova, Draghi uomo di grande valore

Roma, 4 feb. (askanews) - "Si è aperta una fase del tutto nuova. Io giudico la personalità del prof. Draghi di assoluta forza e di grande valore. Sono convinto che può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla situazione caotica creata e dal rischio di paralisi che la crisi ha determinato e quindi credo che il Pd debba contribuire al successo di questo tentativo e offrire i suoi contenuti e il proprio contributo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, invitando il Pd ad appoggiare con forza Mario Draghi nel mandato di formare il nuovo governo.

"Credo che possiamo entrare anche in questa fase di nuovo con una linea chiara e una proposta di governo credibile per l'Italia: sostegno al tentativo in corso e contributo ad aiutare la formazione di una maggioranza ampia europeista e insieme messa in campo di contenuti e di una visione che garantisca una azione di governo per la riscossa e ripartenza italiana. Per un nuovo modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Ecco, su questo impianto - eppure in una situazione difficilissima - credo ci siano le condizioni per costruire e portare a compimento questa sfida che Mattarella e Draghi stanno tentando".