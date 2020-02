Governo, Zingaretti: condivido richiamo e preoccupazione Conte

Roma, 13 feb. (askanews) - Non c'è nessuna crisi di governo in vista. Ne è certo il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che presentando il "Piano per l'Italia" ha commentato le ultime concitate giornate e lo scontro con Italia Viva sulla prescrizione.

"Questa conferenza nasce per essere liberi e autonomi da una discussione chiusa nei palazzi e lontana dalla vita delle persone. Ho letto le dichiarazioni del presidente del Consiglio: comprendo e condivido la sua forte preoccupazione e il suo grande richiamo alla serietà verso tutta la maggioranza". "È sua prerogativa reagire a fibrillazioni che a questo punto è giusto vengano prese sul serio e su cui si chiede una maggiore forma di collegialità".