Governo, Toti: no ai veti della sinistra contro i sovranisti

Roma, 4 feb. (askanews) -

da inviati

IN: 00.21

out: 1.21

"Vediamo, vedo che c'é una convergenza verso le posizioni che noi esprimiamo dal primo momento. Le prese di posizione di Forza Italia mi sembra che seguano quello che era sostanzialmente lo stesso percorso che avevamo indicato come auspicabile. Io mi auguro che alla fine tutto il centro-destra possa convergere, mi auguro che dall'altra parte non ci siano ovviamente veti come quelli che ho letto e sentito velatamente o direttamente in queste ore, tipo a non accettare i sovranisti o cose di questo genere che ancora aleggiano in una sinistra dove il vizio della doppia morale e del birignao mi sembra duro a morire": così Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, poco prima di entrare alle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi alla Camera.

"Se è un governo di unità nazionale, un governo di salvezza pubblica, un governo dei migliori per stare a una formula che è stata evocata in questi giorni deve essere aperta a tutte le componenti che vogliono dare un loro contributo. Poi sarà il presidente Draghi a fare la sintesi delle migliori proposte", ha sottolineato Toti.