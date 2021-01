Governo, Tajani: non sostenere Conte non c'entra con l'europeismo

Roma, 18 gen. (askanews) - "Noi siamo parte del Partito polare europeo e abbiamo chiara la nostra identità, siamo indipendenti e autonomi all'interno del centrodestra ma non accetto il principio secondo cui la sinistra decide chi è sovranista e chi no. Noi siamo noi perché abbiamo sempre dimostrato di essere una forza europeista e non è che se uno non sostiene il governo Conte non è europeista, non è lui il garante dell'europeismo né in Italia né in Europa".

Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera prima del voto di fiducia.