Governo, Tajani (Fi): governo di unità nazionale stabile e serio

Roma, 26 gen. (askanews) - "C'è la crisi aperta, noi ci rimettiamo alla saggezza di Mattarella, abbiamo detto, come ha ribadito nell intervista Berlusconi, che se tutti i migliori si mettono assieme per l emergenza si può dar vita a un governo di unità nazionale stabile e serio, se non è possibile per avere un governo stabile serve un governo che sia in grado di affrontare le emergenze e non ogni volta che debba sottostare a giochi di palazzo e scontri interni. A gli italiani questo non interessa, interessano il piano vaccini e la crisi economica".

Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani nel giorno in cui Conte si è dimesso salendo al Quirinale da Mattarella.