Governo, Tabacci: sì a Draghi senza condizioni, svolta per Paese

Roma, 4 feb. (askanews) - "A Draghi abbiamo detto che non abbiamo condizioni da porre, non vogliamo metterci nel ridicolo. Siamo usciti con la consapevolezza che ci si può fare e che ci può essere una svolta che dia tranquillità e serenità ai cittadini del nostro Paese". Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro democratico, componente del gruppo Misto alla Camera, dopo il confronto con il presidente incaricato Mario Draghi.

"Il presidente Draghi - ha sottolineato - ci ha rappresentato le intenzioni del governo che intende costituire, partendo dalla pandemia, dalla campagna di vaccinazioni, della tenuta sociale, dalla ripresa economica, che non sarà rapidissima. Bisogna infondere fiducia al Paese, è una delle condizioni perchè il processo si avvii. Proteggere le persone e le imprese è uno degli elementi, poi bisogna immaginare fin d'ora cosa fare dopo la ripresa. E poi c'è il tema dell'Europa rispetto al quale la figura di Draghi è una garanzia straordinaria. L'occasione non si può sprecare e l'appello coraggioso e inatteso di Mattarella, conseguenza di questa crisi che ci ha tolto il respiro e la pazienza, non siamo neppure riusciti a sottoscrivere un verbale, deve essere raccolto. La frustata della Presidenza della Repubblica interpella tutte le forze politiche".