Governo, Silvestri (M5S): ascolteremo Draghi e decideremo uniti

Roma, 4 feb. (askanews) - "Noi ci sederemo al tavolo con Draghi, vedremo la sua visione politica e decideremo insieme, come sempre, avere idee diverse non vuol dire essere spaccati, è normale in un momento come questo.

Così il deputato Francesco Silvestri del Movimento 5 stelle, sul possibile sostegno a Mario Draghi. E sull'ipotesi voto ha aggiunto:

"Sinceramente se devo spendere 400, 500 milioni di euro per andare alle urne preferisco usarli per supportare le imprese, preferisco evitarle ora, ma ci deve essere una progettazione politica importante".