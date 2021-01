Governo, Santanché: oggi nasce Conte laqualunque, pagano italiani

Roma, 19 gen. (askanews) - "Nascerà un Conte la qualunque. Certamente la maggioranza assoluta in questo palazzo non ce l'avranno mai e mi auguro che oggi molti senatori abbiano un sussulto di dignità e nella notte non si siano fatti comprare politicamente". Lo afferma Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d'Italia, nel giorno in cui Conte chiede la fiducia al Senato.

L'uscita della Polverini dal centrodestra? "Basta una", chiosa Santanché. "Fratelli d'Italia è sempre stato coerente. La mia preoccupazione è che nasce un Conte laqualunque e chi pagano sono gli italiani".