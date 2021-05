Governo, Salvini: "Noi via dalla maggioranza? Se non si trova bene esca Letta" 19 maggio 2021

(LaPresse) “Se non si trova bene in maggioranza esca Letta. Sulla Giustizia abbiamo idee chiare che combaciano in parte con il ministro Cartabia. Se il Parlamento rallentasse perché Pd e M5S difendono la casta ci saranno i cittadini ad avere l’opportunità di firmare cinque referendum. Fisco, giustizia e Pubblica amministrazione sono tre riforme in cui crediamo. Non mettiamo sul piatto l’uscita dalla maggioranza. E’ Letta che vive male perché passa il tempo ad insultare il prossimo. Probabilmente era più pagato a Parigi, se lo ha scelto lavori per costruire come i ministri della Lega”. Così Matteo Salvini in un punto stampa al Senato