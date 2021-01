Governo, Salvini: modello Conte in pandemia da voto 4

Roma, 19 gen. (askanews) - "A me della forma e dei toni interessa men che zero. E' passato un anno e mezzo dal governo Conte-Di Maio-Zingaretti. Lascio giudicare a chi ci guarda se l'Italia ha fatto passi avanti o indietro. Siamo il Paese al mondo con più morti e con più danni economici. Se il modello italiano Conte per la gestione del Covid fosse un compito in classe in una scuola sarebbe da 4. I problemi non sono altrove, ma in casa nostra e si chiamano Conte, Azzolina, Speranza, Bonafede". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel giorno in cui Conte chiede la fiducia al Senato.