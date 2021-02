Governo, Salvini: elezioni strada maestra, ma ascolteremo Draghi

Roma, 3 feb. (askanews) - "Innanzitutto fatemi esprimere la soddisfazione che dopo settimane di perdita di tempo, di litigi, agonia, di paese fermo e di parlamento bloccato non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, la Azzolina, questo è già un servizio reso all'Italia e agli italiani, grazie a un centrodestra compatto.

"Anche oggi ci siamo confrontati, continuiamo a ribadire con coerenza

che la strada maestra sono le elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, in serenità, in tranquillità e che potrebbero dare un parlamento stabile per 5 anni. Ovviamente siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate, il parlamento non può stare fermo per settimane, per mesi. C'è il professor Draghi, che ci incontrerà e ci ascolterà, andremo ad ascoltare, capire, proporre, valutare. Noi a differenza della sinistra non abbiamo dei pregiudizi, simpatie, antipatie, a seconda degli schieramenti". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, dopo il vertice di centrodestra.