Governo, Salvini: Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega

Roma, 4 feb. (askanews) - "Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega. In base alle risposte che avremo liberamente e serenamente faremo le nostre scelte". Lo ha ribadito Matteo Salvini, segretario della Lega, mostrandosi ai giornalisti dopo la riunione della segreteria politica del Carroccio insieme al responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti, per fugare ogni sospetto di divisioni interne.

"Qualunque sarà la nostra scelta sarà la scelta di tutti - ha ribadito - A differenza di altri, dove ci sono correnti, correntine, fuoriuscite e ripensanti, noi ci confrontiamo ma quando si sceglie la Lega si muove come un sol uomo".

A rischio l'unità del centrodestra, chiedono i cronisti: "Per noi viene prima l'interesse del Paese - ha concluso - se volessi fare l'interesse del partito starei fuori ad assistere a quello che succede e a dire 'è colpa di Conte, è colpa di Renzi' ma intanto chiudono aziende e le famiglie vanno in difficoltà. Valuteremo per l'interesse del Paese".