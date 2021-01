Governo, Salvini: conta senatori? Italia vera fuori da palazzo

Milano, 19 gen. (askanews) - "Mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi mentre vengono mandati al macello centinaia di migliaia di studenti senza criteri di ciurezza e questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene, sul fuoriuscito da convincere a suon di poltrone. L'Italia vera èfuori da questopalazzo. Al governo se la stanno cantando e suonando. Noi ci staremmo volentieri occupando di altro. Ripeto: sono molto preoccupato,ho sentito i governatori che stanno fermando il piano di vaccinazione perché dall' Europa non arrivano i vaccini promessi. Ho sentito i rappresentanti degli studenti e degli insegnanti che ritengono che non ci siano le condizioni per andare a scuola in sicurezza, cosa che l'Azzolina pensa. Ho sentito i rappresentanti delle imprese degli artigiani dei professionisti che non hanno ancora visto un euro in molti casi rispetto alle promesse fatte. Quindi, scuola, lavoro e salute e siamo qua a parlare di Mastella. E' squallido". Lo ha dettoilleader della Lega Matteo Salvini prima di entrare al Senato.