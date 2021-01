Roma, 19 gen. (askanews) - "Il socialismo nella sua storia è stato tante cose. Una parte di quella cultura è stata sottomessa alla cultura comunista. Non è il socialista liberale e riformista di Craxi che rivendico. Oggi Nencini ha inventato il socialismo responsabile". Lo afferma Stefania Craxi,(Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC), nel giorno in cui Conte chiede la fiducia in Senato.