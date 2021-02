Governo, Romani: centrodestra compatto? Decideremo su contenuti

Roma, 3 feb. (askanews) - "Abbiamo rivendicato il fatto che il tentativo del Conte ter sia fallito anche per l' unità del centrodestra ma soprattutto per i problemi interni alla maggioranza che non ha saputo esprimere una capacità di trovare un accordo per un Conte ter". Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, ha sintetizzato la posizione del centrodestra dopo l'incarico a Mario Draghi per formare un nuovo governo.

"Abbiamo ribadito il fatto che l'esito che la coalizione centrodestra ritiene che possa esserci per la soluzione della crisi siano le elezioni, ci torneremo a riunire a breve nelle prossime ore per definire i contenuti che saranno oggetto delle consultazioni con il presidente incaricato." E a chi gli chiede se il centrodestra si presenterà compatto risponde: "Definiremo i contenuti e in base a quello decideremo cosa fare".