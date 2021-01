Governo, Romani: centrodestra coeso, c'è una sola Polverini

Roma, 19 gen. (askanews) - "A me non risulta. Mi sembra che il centrodestra sia assolutamente compatto e coeso. C'è una sola Polverini. Mi pare proprio di sì. Oggi votiamo la presunta fiducia. Una cosa penso che sia abbastanza certo che oggi il governo non arriverà ai 161 che auspicava. Da un punto di vista costituzionale può governare, il problema sarà nelle Commissioni in aula quando ci saranno provvedimenti sulla quale Italia dei Valori non sarà d'accordo". Lo afferma l'esponente di Cambiamo, Paolo Romani, nel giorno in cui Conte chiede la fiducia in Senato.

"Noi rimaniamo convinti che di fronte a un'emergenza di questo tipo, economica e sanitaria - sottolinea - ci sia bisogno di un governo molto più forte. Noi avevamo detto che ci potesse essere un governo di unità nazionale, di larghe intese, qualcosa che possa essere più forte di questo governicchio che ha con fatica raccolto una maggioranza che non è una maggioranza". "Conte ter? No assolutamente", conclude Romani.