Governo, Renzi (Iv): occorre un governo, errore andare a elezioni

Roma, 28 gen. (askanews) - "Noi pensiamo che occorra un governo, presto. Abbiamo dato la nostra disponibilità al Presidente della Repubblica per individuare le soluzioni più opportune. Preferiamo un governo di natura politica a un governo istituzionale ma ma ci dichiariamo disponibili anche ad appoggiare un governo istituzionale per evitare le elezioni. Ma prima di avventurarci sui contenuti e sui nomi la domanda a cui dare risposta è: qual è la maggioranza che lo può comporre".

Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del colloquio a Quirinale con il Presidente Mattarella, per la crisi di governo da lui stesso provocata.

"La nostra proposta - ha continuato - è portare Paese a una discussione vera sul piano "Next Generation Ue", sono 209 miliardi decisivi. Fanno la differenza, se spesi male fanno il debito, se spesi male faranno quel 'debito cattivo' di cui parla spesso il presidente Draghi, se spesi bene sono la soluzione alla crisi per il nostro Paese: dopo la peste è venuto il Rinascimento, dopo la pandemia può nascere la ripartenza".

"C'è bisogno del Recovery plan e del Next Generation Eu quindi andare alle elezioni in questa fase sarebbe un errore per l'Italia e gli italiani, rischieremmo di perdere l'appuntamento europeo".

"Vogliamo solo sapere dalle altre forze politiche se ritengono Italia viva parte di una maggioranza, per coinvolgerla devono prendere la libertà di discutere delle idee. Chiediamo di fare presto, siamo disponibili a impegnarci in una maggioranza politica - ha concluso - se è una maggioranza e se è politica non se è raccogliticcia né populista".