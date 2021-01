Governo, Renzi incalza: Conte sbaglia, ma accetto sfida in aula

Roma, 2 gen. (askanews) - Matteo Renzi si prepara alla resa dei conti con Giuseppe Conte. E in un'intervista al Messaggero lancia l'ennesimo avvertimento al premier in vista del confronto in Parlamento il 7 gennaio sul Recovery Plan.

"Conte ha detto che verrà in Parlamento. A mio giudizio ha sbagliato a chiudere così la verifica di governo - ha sottolineato Renzi - ma se ha scelto di andare a contarsi in aula accettiamo la sfida. Peraltro lo ha fatto dal pulpito di una conferenza stampa mentre il Senato votava per la prima volta una legge di bilancio il 30 dicembre senza possibilità di cambiarla. Uno scandalo istituzionale".

Se non si troverà un accordo, Italia Viva è pronta a bocciare il piano di Conte ma al Senato mancherebbero i numeri per la fiducia e il governo dovrebbe cercare altri voti. Ma Renzi non sembra preoccupato: "Se Conte andrà sotto - dice - abbiamo varie soluzioni diverse che potranno essere valutate dal Parlamento e dal Capo dello Stato.

Su una eventuale crisi interviene anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa". "L'appello alla responsabilità e allo spirito costruttivo del presidente Mattarella è stato molto significativo. Siamo in un momento storico delicatissimo, cruciale, verso il quale è impensabile approcciarsi coltivando meri interessi di parte. Sarebbe imperdonabile" dice.