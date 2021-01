Governo, Pagano (Lega): Renzi ha coperture internazionali

Roma, 18 gen. (askanews) - "Renzi oggi è uno che ha le coperture giuste a livello internazionale. Mai come in questo momento è fortissimo; ha un Joe Biden che sicuramente gli dà una copertura e una sicurezza, che si somma alle antiche amicizie del club visto che è stato uno dei tre protagonisti italiani che ha determinato il Conte due". Così Alessandro Pagano, deputato della Lega, nel giorno in cui Conte chiede la fiducia alla Camera.

Un pezzo di Forza Italia potrebbe sostituire il nuovo Conte? "Nel cuore degli uomini chissà che cosa batte. Ognuno è portatore di una storia personale; ci saranno tanti uomini dentro Forza Italia che sicuramente saranno fedeli a quella che è stato l'impostazione complessiva dei rispettivi leader che mi pare siano uniti come non mai. Poi oognuno tradisce questo mandato è un problema di coscienza personale anche di responsabilità collettiva".