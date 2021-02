Governo, Orfini (Pd): penso che Salvini si troverà in difficoltà

Roma, 9 feb. (askanews) - "Io penso che il Pd farà le sue battaglie, quelle che ha sempre portato avanti, io personalmente continuerò a farle, non è che se forse c'è Salvini smetterò di fare quello che ho sempre fatto sull immigrazione o altri temi, poi Draghi farà il suo lavoro e lo farà bene come sempre. Io credo che sarà Salvini piuttosto a trovarsi un po' in difficolta".

Così Matteo Orfini, parlamentare del Pd, rispondendo all'ipotesi del Pd e della Lega insieme nella futura squadra di governo.