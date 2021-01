Governo, Nencini: ripartire da coalizione esistente e allargarla

Roma, 19 gen. (askanews) - Ripartire dalla coalizione esistente e dopo allargarla alle forze popolari, socialiste e liberali. Questa la proposta che Riccardo Nencini ha rivolto al premier Giuseppe Conte nel dibattito al Senato sulla fiducia al governo.

L'esponente socialista ha dichiarato:

"Lei si è rivolto a Leu, Pd, M5S e a forze politiche volenterose che si richiamino alla tradizione popolare, liberale e socialista, le tre famiglie che guidano la maggioranza dei paesi europei, una di queste guidata da Matteo Renzi siede nei banchi del governo. Non so se il Pd condivida o meno il suo proposito, so invece che i socialisti lo valuteranno tenendo conto che in questi mesi abbiamo sostenuto il suo governo da apolidi, non ne facciamo parte e quando non eravamo d'accordo abbiamo espresso alla luce del sole la nostra posizione.

"Ci sta a cuore solo un progetto di rinascita per l'Italia e ho anch'io una proposta da farle: approvato lo scostamento di bilancio convochi rapidamente le forze europeiste che accoglieranno il suo appello, è la strada da seguire alla luce del sole".