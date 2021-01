Milano, 18 gen. (askanews) -"Mi pare in termini di contenuti veramente di basso livello. Secondo me va a finire che la maggioranza, non i 161, già ce l'avranno, andranno avanti sino al semestre bianco; dopo il semestre bianco ne vedremo delle belle, bisogna vedere se al Partito Democratico converrà tenere Conte come Presidente del Consiglio, non adesso, ma dopo", così Osvaldo Napoli (Forza Italia), ha commentato il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera.