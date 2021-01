Governo, Muroni (Leu): sì Conte, piano ripresa base nuovo patto

Roma, 28 gen. (askanews) - "Abbiamo comunicato al presidente, che ringraziamo, la nostra disponibilità a proseguire l'esperienza di governo con il presidente Conte, una esperienza che si fondata sull'alleanza fra Pd, 5s e Leu e che possa allargarsi a chi crede nei valori costituzionali e in una rinnovata Europa solidale che non lasci indietro nessuno". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Ci siamo assunti la responsabilità di dire una cosa certa e chiara perché mi sembra che Mattarella questo chieda", ha poi spiegato Rossella Muroni, appena uscita con la delegazione dal Quirinale. "Noi non poniamo veti, ma bisogna metterci al tavolo per scrivere un piano nazionale di ripresa che non sia un oggetto strumentale via social, ma che sia un vero piano di ripartenza del Paese su cui si fa un patto di legislatura, su cui si lavora con responsabilità senza utilizzarlo come clava verso gli alleati".