Governo, Mulé (Fi): il tema immediato è il piano vaccinale

Roma, 9 feb. (askanews) - "C'è un tema immediato e non rinviabile che è il piano vaccinale. In questi giorni i nostri anziani, genitori e nonni sono lì a uscire matti per sapere come e quando devono andare a farsi vaccinare. È una di quelle cose che grida vendetta perché invece andrebbero presi per mano e quindi vanno presi per mano immediatamente. Poi ci sono le emergenze che sappiamo, quella economica e quella sociale, a cominciare dal Recovery Plan che va riscritto e rimesso a norma".

Così il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé parlando a margine del secondo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, per la formazione di un nuovo governo.

Sul rapporto con Giorgia Meloni e gli altri alleati del centrodestra Mulé non ha dubbi.

"Il futuro è roseo e ci sorride - ha detto - governiamo insieme e continueremo a governare insieme, ci presenteremo insieme nelle grandi città: Roma, Torino, Bologna, Napoli ovunque si voterà staremo insieme perché questo centrodestra sa fare sintesi e rimanere unito perché ha nella condivisione dei valori il suo futuro".