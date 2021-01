Governo, Mulè (FI): italiani vogliono essere governati per 5 anni

Roma, 26 gen. (askanews) - "Gli italiani vogliono essere governati nei prossimi cinque anni. La partita sta a meno di un chilometro da qui, aspettiamo cosa dice il presidente della Repubblica. Alla fine delle consultazioni ci dirà la situazione, sulla base di quello faremo le nostre valutazioni". Così Giorgio Mulè, Forza Italia, nel giorno in cui il premier Conte sale al Colle per le dimissioni.

"E' la crisi del 'ndo cojo cojo'. Stanno cercando chiunque pur di tenere questo Conte ter che tanto gli piace. È il principio del piacere".

"Per noi è già un fatto che Conte si sia dimesso, non era scontato. La crisi va verso la presidenza della Repubblica. Oggi pomeriggio ci riuniamo come centrodestra: la nostra posizione è o governo di unità nazionale o elezioni".