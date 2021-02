Governo, Mulè (Fi): andiamo convinti ad ascoltare Draghi

Roma, 4 feb. (askanews) - "E' uscita una linea retta, dritta, consolidata da un lungo applauso di tutti alla fine della lettura della nota del presidente Berlusconi in cui si dicono cose chiare sulla crisi che stiamo vivendo e su cosa deve fare Forza Italia".

Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato prima delle consultazioni con Mario Draghi.

"L idea è di andare ad ascoltare quello che Draghi ci dirà sulle grandi emergenze che l Italia ha da affrontare e su quale governo immagina".

E sul fatto che il centrodestra andrà diviso, Mulè ha aggiunto: "In Parlamento c è una coalizione ed è giusto ci sia una pluralità di sensibilità diverse e data la situazione è giusto che il presidente incaricato ascolti da ogni gruppo la sua posizione per capire dove si vuole andare.