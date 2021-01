Governo, Merlo: se non va in porto Conte ter, tutti a casa

Roma, 28 gen. (askanews) - "Se non va in porto questo Conte Ter andiamo tutti a casa". Così Ricardo Merlo, il senatore del gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico in un commento a margine alcune ore dopo il colloquio col presidente Sergio Mattarella che ha cominciato le consultazioni per risolvere la crisi di governo.

"Noi non dipendiamo da nessun segretario di partito. Stiamo lavorando di fianco al presidente Conte perché crediamo che lui sia la persona giusta per portare avanti questa fase storica", ha aggiunto.