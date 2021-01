Governo, Merlo: importante fiducia per rilanciare azione governo

Roma, 19 gen. (askanews) - "L'importante è avere la fiducia. Il numero vedremo. C'è un parlamentare Cinquestelle che ha il Covid, non può venire a votare: l'importante è avere la fiducia, perché se per esempio Italia Viva non si astiene il governo viene sfiduciato e allora andiamo a votare tranquillamente. Però l'astensione anche di Italia Viva è un segnale perché questo governo continui avanti". Lo ha dichiarato il segretario Ricardo Antonio Merlo, all'ingresso al Senato, prima delle dichiraazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di governo.

"Io spero che tutti comincino a riflettere in questa fase della storia del nostro Paese. Siamo in una pandemia senza precedenti, stiamo chiedendo alla gente di chiudere i negozi e i ristoranti e noi facciamo una crisi politica. Dobbiamo chiudere questo al più presto possibile rilanciare l'azione di governo", ha spiegato il fondatore e

presidente del Maie che al Senato è diventato Maie-Italia 23 e

che sostiene il governo Conte.

"Questo è un momento di alta tensione, forse quando la tensione scenderà un po' altri anche faranno quello che dicono in privato, che vogliono appoggiare questo progetto politico. Può essere un governo di minoranza all'inizio e di maggioranza dopo venti giorni o un mese"