Governo, Meloni: "No fiducia a Draghi" ma apre a governo di scopo

Roma, 5 feb. (askanews) - Dopo un "confronto cordiale, franco e spero costruttivo abbiamo ribadito che Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al governo Draghi". Così Giorgia Meloni ha confermato la posizione del partito dopo il colloquio col presidente del Consiglio incaricato.

"Fratelli d'Italia non andrà mai al governo con il Pd, m5s o Renzi, confermiamo questa nostra posizione, il che non ci impedisce di sperare che Mario Draghi possa fare bene e di dare una mano all'Italia", ha aggiunto, aprendo poi ad un governo a termine: "Se ci fosse governo che porta gli italiani al voto, che duri massimo fino a settembre, lo valuterei, quello che non posso valutare è un governo di legislatura".