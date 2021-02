Governo, Maie-Psi: appoggio a Draghi per governo politico

Roma, 4 feb. (askanews) - "Dichiaro il nostro appoggio a Draghi e abbiamo offerto una nostra riflessione affinchè il governo abbia una conformazione politica e perchè si abbia una attenzione agli italiani all'estero". Lo ha detto, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi, Antonio Tasso in rappresentanza di Maie-Psi, componente del Misto alla Camera.

"Il presidente Draghi - ha aggiunto - ci ha esaurientemente anche se brevemente esposto la sua idea di operatività: ambiente, scuola, sanità. Mi hanno colpito due elementi: spendere con saggezza gli aiuti Ue, non deludere i nostri partner europei, e investire nel futuro, nella scuola".

"La crisi - ha ribadito - è stata inopportuna e irrazionale, ma non ci interessa indicare le cause e gli autori, ci interessa andare avanti. Abbiamo accolto con forte condivisione l'esortazione di Mattarella ad una alta sensibilità e cogliamo con grande apprezzamento le parole di Conte, che abbiamo sostenuto in ogni occasione, per un governo forte autorevole che abbia in grande considerazione la politica".