Governo, Lollobrigida (Fdi): disgustoso balletto di poltrone

Milano, 26 gen. (askanews) - "In Italia non c'è una condizione possibile per avere un governo che realizzi cose per gli italiani per tirarci fuori dalla crisi per affrontare la pandemia, è disgustoso vedere questo balletto di poltrone con gente attaccata alla sedia che usa la pandemia come scusa per rimanere al potere e allora andiamo al voto rapidamente e diamo all'Italia una speranza legata a una Presidente del Consiglio capace e autorevole". Così Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia nel giorno in cui il presidente del Consiglo Giuseppe Conte sale al Qurinale per le dimissioni.

"Crediamo che le elezioni potrebbero portare a rendere più veloce un processo di realizzazione di opere che servono" ha aggiunto lanciando poi un appello a Mattarella: "Auspichiamo che il Presidente della Repubblica si rende conto di quello che sta accadendo pienamente e ci dia la possibilità di votare".