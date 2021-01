Governo, Liliana Segre in Senato: Aula in piedi e applausi

Roma, 19 gen. (askanews) - Liliana Segre, senatrice a vita, è arrivata in aula al Senato per votare la fiducia al governo Conte come annunciato Il suo ingresso è stato salutato da un lungo applauso dell'emiciclo. I componenti del governo, ministri, sottosegretari e lo stesso premier Giuseppe Conte si sono alzati in piedi.