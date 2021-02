Governo, Gruppo Autonomie: sì a Draghi, più tedesco dei tedeschi

Milano, 5 feb. (askanews) - "Noi ci auspichiamo un governo politico, la formula Ursula è un'ottima formula, coi governi tecnici non abbiamo fatto buone esperienze. Penso che come convinti europeisti non possiamo che dire sì a un governo Draghi". Così Julia Unterberger, la presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, da cui riprende il giro di consultazoni del presidente incaricato del Consiglio Mario Draghi.

"Abbiamo trovato massima attenzione, un primo incontro molto positivo, il presidente incaricato in Germania ha la fama di essere più tedesco dei tedeschi, coi sudtirolesi non può che avere un feeling particolare", ha aggiunto.